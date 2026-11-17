Geht es nach Hertha BSC, trägt Oluwaseun Adewumi (21) über den Sommer hinaus das Trikot der Alten Dame. Laut der ‚Bild‘ verfolgen die Verantwortlichen den klaren Plan, den vom FC Burnley ausgeliehenen Offensivspieler im Falle des Aufstiegs im Sommer dauerhaft zu verpflichten. Entsprechende Gespräche mit der Spielerseite habe es bereits gegeben.

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Durch Adewumis starke Leistungen (fünf Tore in der Liga) sind der ‚Bild‘ zufolge auch andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden. Der österreichische U21-Nationalspieler könne sich einen Verbleib bei der Hertha aber gut vorstellen. „Ich fühle mich hier mittlerweile sehr wohl und konzentriere mich voll auf den Fußball und meine Entwicklung“, offenbarte Adewumi kürzlich.