Frank-Nachfolger: Tottenhams lange Trainer-Liste

Am gestrigen Mittwochmorgen trennte sich Tottenham Hotspur von Thomas Frank. Mehrere Kandidaten werden als Nachfolger gehandelt.

von Fabian Ley - Quelle: The Telegraph
1 min.
Roberto De Zerbi gibt seinem Team Anweisungen @Maxppp

Nach der Trennung von Thomas Frank beschäftigt sich Tottenham Hotspur mit einer Reihe von möglichen Nachfolge-Kandidaten. Laut dem ‚Telegraph‘ stehen Roberto De Zerbi, der erst in der Nacht auf Mittwoch seinen Posten bei Olympique Marseille räumen musste, sowie Ex-Coach Maurizio Pochettino auf der Liste des Tabellen-16. der Premier Leauge. Letzterer bereitet sich allerdings derzeit mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft auf die Heim-WM vor und wäre wohl frühestens im Anschluss zu haben.

Nicht abschließend geklärt ist ohnehin die Frage, ob die Spurs nach einem dauerhaften Frank-Ersatz fahnden oder zunächst auf einen Interimstrainer bis zum Sommer setzen wollen, um anschließend eine feste Wunschlösung zu installieren. Für diesen Fall wäre Tottenhams Co-Trainer John Heitinga ein Kandidat aus den eigenen Reihen. Ex-Stürmer Robbie Keane (Ferencváros) lehnt dem ‚Telegraph‘ zufolge eine solche Interimsrolle ab.

Die britische Tageszeitung bringt darüber hinaus mit Marco Silva (FC Fulham) und Andoni Iraola (AFC Bournemouth) zwei Premier League-Coaches bei Tottenham ins Spiel, die jedoch wohl mitten in der Saison nicht loszueisen sind.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
