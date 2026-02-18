Menü Suche
Wolfsburgs 10-Millionen-Mann für die Bank

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Jonas Adjetey im Trikot des FC Basel @Maxppp

Beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg hat man aktuell keine Verwendung für Last-Minute-Neuzugang Jonas Adjetey (22). Trainer Daniel Bauer sagt laut ‚kicker‘ zur Personalie: „Jonas kommt aus einer kleineren Liga, ist ein total spannender Spieler, hat aber logischerweise noch Themen. Gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, heißt es, ihn im Training zu entwickeln und heranzuführen.“

In der Innenverteidigung ist der zehn Millionen Euro teure Ghanaer aktuell nur vierte Wahl. Dabei hatte Wolfsburg auf dem Wintertransfermarkt eigentlich nach einer Sofortverstärkung gesucht. Dabei handelte man sich aber zahlreiche Absagen ein. Am Deadline Day kam dann Adjetey vom FC Basel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
