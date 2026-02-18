Wolfsburgs 10-Millionen-Mann für die Bank

Beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg hat man aktuell keine Verwendung für Last-Minute-Neuzugang Jonas Adjetey (22). Trainer Daniel Bauer sagt laut ‚kicker‘ zur Personalie: „Jonas kommt aus einer kleineren Liga, ist ein total spannender Spieler, hat aber logischerweise noch Themen. Gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, heißt es, ihn im Training zu entwickeln und heranzuführen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Innenverteidigung ist der zehn Millionen Euro teure Ghanaer aktuell nur vierte Wahl. Dabei hatte Wolfsburg auf dem Wintertransfermarkt eigentlich nach einer Sofortverstärkung gesucht. Dabei handelte man sich aber zahlreiche Absagen ein. Am Deadline Day kam dann Adjetey vom FC Basel.