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FT-Kurve Bundesliga

BVB: Klares Voting zum Kehl-Aus

von Dominik Sandler
Sebastian Kehl mit prüfendem Blick @Maxppp

Das Aus von Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund ist die richtige Entscheidung. Zumindest, wenn es nach den Lesern von FT geht. Insgesamt haben sich 78 Prozent der 3746 Teilnehmer an der Umfrage dafür ausgesprochen, dass die Trennung aus Sicht der Dortmunder korrekt war. Knapp ein Viertel (26 Prozent) der User hätte allerdings noch bis zum Sommer gewartet.

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Ist die Kehl-Trennung aus BVB-Sicht richtig?
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Stattdessen hat sich der BVB aber noch vor dem Saisonende für einen neuen Sportdirektor entschieden. Inzwischen ist Ole Book der neue Mann in der sportlichen Führungsriege. Er kündigte bereits an, neue Perlen an die Strobelallee locken zu wollen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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