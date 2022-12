Deutet Simeone Félix‘ Abschied an?

Diego Simeone hat die Abschiedsgerüchte um João Félix (23) genährt. „Während er hier ist, werde ich versuchen, das Beste aus João Felix für den Verein herauszuholen. Dann werden wir sehen, was passiert“, sagte der Trainer von Atlético Madrid nach dem 2:0 gegen den FC Elche am gestrigen Donnerstagabend.

Schon seit einer Weile ist Félix‘ vorzeitiger Abschied ein heißes Thema. Vor allem in der Premier League wird der portugiesische Offensivstar geschätzt. Sein Berater Jorge Mendes soll zu mehreren englischen Topklubs in Kontakt stehen. Félix ist noch bis 2026 vertraglich an die Rojiblancos gebunden.

