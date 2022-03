Lyon: Boateng soll gehen

Jérôme Boateng könnte im Sommer dem Umbruch bei Olympique Lyon zum Opfer fallen. Laut der ‚L’Équipe‘ ist der 33-jährige Innenverteidiger einer von mehreren Spielern, die nach der Saison ihre Koffer packen dürfen. An OL ist Boateng noch bis 2023 gebunden, hat aber nach seiner Suspendierung im Februar einen schweren Stand im Team von Trainer Peter Bosz.

Dem Bericht zufolge ist man in Lyon neben dem Verhalten abseits des Platzes auch in sportlicher Hinsicht nicht mit dem ehemaligen Bayern-Profi zufrieden. Boateng stand bisher in 20 Pflichtspielen für Lyon auf dem Rasen, 18 Mal davon in der Startelf. Zuletzt war der Weltmeister aber nicht mehr sonderlich gefragt.

Anfang März durfte Boateng erstmals nach seiner Suspendierung zwar wieder für OL auflaufen, in den vergangenen beiden Partien der Ligue 1 fehlte der Routinier dann aber erneut im Kader. Eine Trennung deutet sich an.