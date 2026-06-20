WM-Fahrer: HSV unter Zugzwang bei Vuskovic-Ersatz

Fans und Verantwortliche vom Hamburger SV würden sich wohl nichts sehnlicher wünschen, als Luka Vuskovic (19) zumindest für eine weitere Saison im eigenen Trikot zu sehen. Aufgrund des kometenhaften Aufstiegs des Kroaten, der aktuell bei der Weltmeisterschaft im Einsatz ist, standen die Chancen auf ein solches Szenario aber ab dem Saisonende der abgelaufenen Spielzeit sehr schlecht.

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Der HSV hat deshalb auf der Suche nach einem möglichen Ersatz für Vuskovic einen WM-Fahrer auf der Liste. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, haben die Hanseaten beim österreichischen Nationalspieler Michael Svoboda ihr grundsätzliches Interesse hinterlegt. Der 27-jährige Innenverteidiger steht aktuell beim FC Venedig unter Vertrag, soll den Italienern trotz des Aufstiegs in die Serie A jedoch den Rücken kehren wollen.

Allerdings droht der HSV leer auszugehen. Dem Bericht zufolge ist ausgerechnet Brighton & Hove Albion bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro zu aktivieren – unabhängig von einer potenziellen Verpflichtung von Vuskovic. Zwischen Svoboda und Brighton laufen dem Vernehmen nach schon länger Gespräche, eine endgültige Einigung mit den Engländern steht nach FT-Infos aber noch aus.