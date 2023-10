Völler: „Das wäre gegen meine Überzeugung gewesen“

Rudi Völler hat erläutert, warum er entgegen mancher Forderung nicht als Bundestrainer für die EM 2024 übernommen hat. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der DFB-Sportdirektor: „Ich weiß, was ich kann, und ich weiß auch, was andere besser können als ich. Wenn ich nach dem Sieg gegen Frankreich ein Zeichen zum Weitermachen gegeben hätte, wäre das vielleicht möglich gewesen. Aber ich bin ehrlich zu mir selbst: Ich wäre nicht die beste Lösung gewesen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Völler weiter: „Nur weil es gegen Frankreich gut lief, zu sagen, jetzt machen wir weiter, wäre gegen meine Überzeugung gewesen.“ Derweil sei „die beste Lösung“ Julian Nagelsmann, so Völler. Der 36-Jährige feiert auf der gerade angetretenen US-Reise sein Debüt als Bundestrainer. In den Spielen gegen die USA am Samstag (21 Uhr) und gegen Mexiko (18. Oktober/2 Uhr) soll Vorfreude auf die Heim-EM im Sommer geweckt werden.

Lese-Tipp

Einbürgerung: Versucht es der DFB bei Tel?

Davon war man unter Hansi Flick meilenweit entfernt. Dem Nagelsmann-Vorgänger fehlte laut Völler die Leichtigkeit: „Ja, und das gilt für alle, auch für Hansi selbst. Ich habe gedacht, wir kriegen das hin, aber letztlich war die Bürde des Ausscheidens bei der WM zu groß. Und zwar viel größer, als wir alle dachten. Nach der Weltmeisterschaft gab es allgemein das Gefühl und die Erwartung, dass sofort alles perfekt funktionieren muss. Das hat man auch Hansi angemerkt. Ich kenne dieses Gefühl persönlich auch und kann sagen: Das ist unangenehm und kann belasten.“