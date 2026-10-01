Cristiano Ronaldo muss nach seinem überstürzten Abschied von der portugiesischen Nationalmannschaft möglicherweise sogar mit einer empfindlichen Sperre rechnen. Die Sportzeitung ‚A Bola‘ zitiert aus den Statuten des heimischen Fußballverbands:

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„Ein Spieler, der nach ordnungsgemäßer Einberufung ohne triftigen Grund ein Training, ein Spiel oder eine Aktivität der Nationalmannschaften oder im Zusammenhang mit der sportlichen Vertretung des portugiesischen Fußballverbands (FPF) oder Portugals versäumt oder nicht erscheint, wird mit einer Sperre von einem bis sechs Monaten und, falls es sich um einen Profispieler handelt, zusätzlich mit einer Geldstrafe zwischen etwa 500 und 1.000 Euro, entsprechend 102 Euro pro Kontoeinheit, bestraft.“ Absatz 2 von Artikel 160 legt außerdem fest, dass „Abwesenheit oder Versäumnis die automatische vorläufige Sperre des Spielers gemäß den in diesen Bestimmungen festgelegten Verfahren zur Folge hat“.