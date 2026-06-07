Arsenal prüft neue Offensiv-Option

Die Verantwortlichen beim FC Arsenal arbeiten offenbar an mehreren Szenarien für die Verstärkung der Offensive. Wie die ‚Sun‘ berichtet, haben die Gunners neben Morgan Rogers (23) von Aston Villa auch einen weiteren Profi eines Ligakonkurrenten auf der Liste. Demnach zählt Morgan Gibbs-White von Nottingham Forest zu den Kandidaten für den Sommer.

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Der offensive Mittelfeldspieler spielte eine starke Saison und kam wettbewerbsübergreifend auf 18 Treffer und sieben Vorlagen. Dennoch wurde der 26-jährige Engländer von Thomas Tuchel nicht für die WM nominiert. Erst im vergangenen Sommer hatte Gibbs-White seinen Vertrag bei den Tricky Trees bis 2028 verlängert.