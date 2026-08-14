Große Überraschung: Reis zurück in die Bundesliga

Der bisherige Transfersommer verlief für Werder Bremen ohne großes Aufsehen. Bis zum Saisonstart ist nicht mehr viel Zeit und mit einem Knaller auf dem Transfermarkt konnte der Klub aus dem Norden noch nicht aufwarten. Das könnte sich jetzt schnell ändern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn laut ‚DeichStube‘ steht Ludovit Reis vom FC Brügge vor einem Wechsel zu Werder. Der Mittelfeldstratege wurde bei den Belgiern aussortiert und sucht schon seit geraumer Zeit einen neuen Verein. Den hat er jetzt wohl gefunden.

Reis befindet sich dem Bericht zufolge bereits in Bremen, um den Wechsel final abzustimmen. Der 26-Jährige soll sogar heute noch den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Morgen könnte er dann beim Tag der offenen Tür von Werder den zahlreich anwesenden Fans präsentiert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Deutschland ist Reis kein unbeschriebenes Blatt. Der Achter spielte von 2021 bis 2025 ausgerechnet für Werders Erzrivalen Hamburger SV. Damit bekommt der bevorstehende Wechsel eine ganz besondere Note.