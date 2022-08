Casemiro „unersetzlich“ | Talentschmiede Lyon

„Eine Legende geht“

Obwohl sich Real Madrid trotz des Wechsels von Casemiro zu Manchester United personell gewappnet sieht, schmerzt der Abschied schwer. Die ‚Marca‘ titelt sogar ganz groß: „Eine Legende geht.“ Und bei den erbrachten Leistungen und den zahlreichen Titelgewinnen kann man wahrlich das Wort Legende in den Mund nehmen. Laut der ‚as‘ ist der brasilianische Mittelfeldspieler sogar „unersetzlich“ für die Königlichen. Bei jedem Trainer war der 30-Jährige Stammkraft, denn dank seiner Präsenz und Führungsqualitäten bildete er mit Luka Modric und Toni Kroos ein herausragendes Mittelfeld-Trio. Casemiro hinterlässt große Fußstapfen für seine möglichen Nachfolger in Madrid.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva bleibt

Bernardo Silva wird dagegen seinen Arbeitgeber mit großer Voraussicht nicht verlassen. Der portugiesische Mittelfeldspieler wurde zuletzt mit einem Wechsel zum FC Barcelona oder Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Laut der ‚Times‘ war sogar bei Paris ein 70 Millionen Euro schweres Angebot in Planung. Doch nun ist laut der französischen Zeitung ‚Le Parisien‘ klar, dass der 28-Jährige bei Manchester City bleibt. Grund sind demnach die zu hohen Ablöseforderungen der Skyblues, sowie das Formhoch von Neymar bei PSG.

Die Jungs aus Lyon

Ein Paradebeispiel für gute Jugendarbeit findet sich in Frankreich. Olympique Lyon glänzt seit Jahren durch eine gute Ausbildung von jungen Spielern. Neben der Ausbildung steht bei Lyon aber auch noch ein anderer Aspekt im Vordergrund: Vertrauen. Viele Spieler aus der eigenen Jugend konnten sich somit langfristig ins Profi-Team spielen. In diesem Jahr kann man laut der ‚L'Équipe‘ sogar von einem Team „Made in Lyon“ sprechen, denn nicht nur stehen viele aufregende Talente aus der Jugend im Kader, sondern auch ehemalige Jugendspieler fanden den Weg zurück. So sind unter anderem Alexandre Lacazette und Corentin Tolisso heimgekehrt. Beide wechselten nach ihrem Durchbruch bei OL zu internationalen Top-Klubs, um nun nach einigen Jahren den Weg nach Hause zu finden.