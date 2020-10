England gewinnt Battle of Britain │ Italien in Corona-Nöten

Englische „Drachenjäger“

Siege gegen den Nachbarn machen bekanntlich besonders großen Spaß. So geht es heute auch den Engländern, die ihren kleinen Bruder Wales mit 3:0 abblitzen ließen. „Drachenjäger“ nennt der ‚Guardian‘ die Three Lions in Anspielung auf das walisische Wappensymbol. Positiv hervorgetan hat sich erneut Torschütze Dominic Calvert-Lewin (23), der in jedem seiner Pflichtspiele 2020/21 geknipst hat.

Mailänder „Derby-Patienten“

Viel Kraft können auch die Italiener vertragen. Das Land, von der Corona-Pandemie so hart getroffen wie kaum ein anderer europäischer Staat, wird vom Virus erneut heftig in die Mangel genommen. Das gilt auch für den Fußball: Acht Tage vor dem Mailänder Stadtderby Inter gegen AC fallen noch auf beiden Seiten infizierte Akteure aus. „Derby-Patienten“ nennt die ‚Gazzetta dello Sport‘ Ibrahimovic, Skriniar und Co. Alles hofft nun auf schnelle Genesungen.

Argentinischer Mutmacher

Wochenlang beherrschte Lionel Messi (33) die Schlagzeilen mit seinem Wunsch, den FC Barcelona zu verlassen. Doch der sechsmalige Weltfußballer ist nicht nur Barça-Profi, sondern auch stolzer Argentinier, der nach dem 1:0 gegen Ecuador bei ‚Olé‘ warme Worte an seine Landsleute richtet: „Wieder in der Nationalmannschaft zu spielen und den Menschen mit dem Sieg Freude zu schenken, hilft in diesen harten Zeiten. Ich sende allen Argentiniern viel Kraft.“