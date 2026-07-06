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Bundesliga

Eintracht: Kristensen-Ersatz gefunden?

Eintracht Frankfurt kam dem Wunsch von Rasmus Kristensen nach und ließ ihn in seine dänische Heimat ziehen. Ein Landsmann könnte den frei gewordenen Kaderplatz einnehmen.

von Julian Jasch - Quelle: Algemeen Dagblad
1 min.
Anton Gaaei sitzt auf dem Ball @Maxppp

Aus persönlichen Gründen wollte Rasmus Kristensen in seine dänische Heimat zurückkehren. Eintracht Frankfurt ließ den Rechtsverteidiger nur ungern ziehen, kam dem Wunsch aber doch nach und verkaufte ihn für fünf bis sechs Millionen Euro an den FC Midtjylland.

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Wenig verwunderlich läuft die Suche nach einem Ersatz auf Hochtouren. Einen passenden Kandidaten haben die Verantwortlichen offenbar in der Eredivisie erspäht. Dem ‚Algemeen Dagblad‘ zufolge bekunden die Adler starkes Interesse an Anton Gaaei (23) von Ajax Amsterdam. Die Niederländer sollen einem Verkauf zwei Jahre vor Vertragsende offen gegenüberstehen.

Kristensens Landsmann feierte im vergangenen Oktober sein Debüt für die Nationalmannschaft. Im Einsatz für Ajax stellte Gaaeri mit drei Toren und fünf Assists in der vergangenen Spielzeit seine Offensivqualitäten unter Beweis, die sich nun die Frankfurter zu eigen machen wollen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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