Kamerun-Duo im Barça-Fokus

Mit starken Leistungen für UD Levante hat es Karl Etta Eyong (22) auf den Wunschzettel des FC Barcelona geschafft. Wie die ‚Sport‘ berichtet, ist Barça bei der Scouting-Mission beim Afrika-Cup darüber hinaus ein Mitspieler des Kameruners aufgefallen. Demnach hat Samuel Kotto (22) das Interesse der Blaugrana geweckt.

Der Innenverteidiger steht in Belgien bei der KAA Gent unter Vertrag. Durch die Kreuzband-Verletzung von Andreas Christensen (29) haben die Katalanen vor allem auf dieser Position akuten Bedarf. Beim gestrigen 1:0-Auftaktsieg gegen Gabun stand Kotto an der Seite von Siegtorschütze Etta Eyong in der Startaufstellung.