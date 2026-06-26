Stolze Summe: Laimer vor Unterschrift

Konrad Laimer steht beim FC Bayern München kurz vor der Unterschrift eines neuen Vertrags bis 2029. Laut ‚Sky‘ haben sich beide Parteien nach wochenlangen Verhandlungen auf den finanziellen Rahmen der weiteren Zusammenarbeit geeinigt. Der 29-Jährige wird demzufolge künftig inklusive Boni ein Gehalt von mehr als zehn Millionen Euro pro Saison erhalten.

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Der Außenverteidiger hatte zu Beginn der Verhandlungen dem Vernehmen nach eine Erhöhung auf zwölf bis 15 Millionen Euro gefordert. Spieler und Verein näherten sich jedoch schrittweise an, auch wenn es zwischenzeitlich so aus sah, als käme es nicht zu einer Übereinkunft. Bisher verdiente Laimer kolportierte acht bis neun Millionen Euro.