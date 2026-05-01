FC Bayern: Diomande, Gordon oder Mister X?

Der FC Bayern befindet sich auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer, der sich zunächst hinter Luis Díaz (29) weiterentwickeln soll. ‚The Athletic‘ zufolge haben die Münchner Yan Diomande (19) als absolutes Wunschziel identifiziert, aufgrund des von RB Leipzig aufgerufenen Preisschilds über 100 Millionen Euro scheint ein Transfer zur Stunde aber unwahrscheinlich.

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Deshalb richten die Bayern-Bosse ihre volle Aufmerksamkeit auf Anthony Gordon (25). Das geht zumindest aus der aktuellen Ausgabe des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ hervor. Das Problem: Der polyvalente Angreifer wäre wohl nur marginal günstiger als Diomande – Newcastle United soll umgerechnet 86 bis 93 Millionen Euro verlangen.

Sollte der FC Bayern lieber einen Deal mit Diomande oder Gordon forcieren? Diomande Gordon Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bayerns Aufsichtsrat sei dazu bereit, mit einem Startangebot über 60 Millionen Euro in die Verhandlungen zu starten. Zudem erhofft man sich, den Preis drücken zu können, indem zunächst mit Gordon selbst alles klargemacht wird. Dass die Magpies so schnell klein beigeben, ist aber nicht zu erwarten, zumal es einige englische Schwergewichte auf den Rechtsfuß abgesehen haben.

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Wer wechselt nach München?

Klar ist: Abgesehen von Diomande und Gordon hat der deutsche Rekordmeister weitere Alternativen im Blick. Nico Williams (23/Athletic Bilbao) oder auch die beiden eher unbekannten Oskar Pietuszewski (17/FC Porto) sowie Rayane Messi (18/Neom SC) wurden in der Vergangenheit bereits als Kandidaten gehandelt. Welchen Zugang Sportvorstand Max Eberl & Co. letztlich an Bord holen, wird sich in den kommenden Monaten herausstellen.