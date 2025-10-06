Fortuna entlässt Thioune und präsentiert Anfang

Nach der 2:3-Niederlage am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg endet das Kapitel von Trainer Daniel Thioune bei Fortuna Düsseldorf nach dreieinhalb Jahren. Wie bereits durchgesickert war, ziehen die Düsseldorfer nach enttäuschenden zehn Punkten aus acht Partien die Reißleine.

Nachdem Thioune die Düsseldorfer im Februar 2022 auf dem 16. Platz übernommen hatte, belegte er am Ende noch Rang zehn. In seiner zweiten Spielzeit erreichte er den vierten Platz und führte die Fortuna in der Saison 2023/24 in die Relegation, wo er das Hinspiel mit 3:0 gegen den VfL Bochum gewann und den Aufstieg dramatisch im Rückspiel durch ein Elfmeterschießen verpasste. In der vergangenen Saison belegten die Rheinländer Rang sechs und stehen in der laufenden Spielzeit nur auf Platz 13 in der 2. Bundesliga.

Nachfolger bereits gefunden

Als Nachfolger präsentiert die Fortuna Markus Anfang, der die Erfahrung aus 142 Spielen in der 2. Bundesliga mitbringt. Zuletzt war er beim Zweitliga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern tätig, wurde dort jedoch im April von seinen Aufgaben entbunden.

„Mit Markus Anfang haben wir uns für einen exzellenten Kenner der 2. Bundesliga entschieden, der bereits gezeigt hat, dass er Mannschaften erfolgreich führen kann. An dieser Stelle möchten wir Daniel Thioune für die geleistete Arbeit ausdrücklich danken. Er hat den Verein im Februar 2022 in einer schwierigen Situation übernommen und 2024 an die Schwelle zur Bundesliga sowie in das Halbfinale des DFB-Pokals geführt. Zudem zeigte er sich als ein hervorragender Botschafter des Vereins. Er ist bei der Fortuna jederzeit willkommen”, sagt Sportvorstand Klaus Allofs.