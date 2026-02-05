Weniger Gehalt: Bayern verlängert mit Gnabry

Der FC Bayern und Serge Gnabry haben sich gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit langfristig fortzuführen. Wie der deutsche Rekordmeister verkündet, verlängert der deutsche Nationalspieler seinen Vertrag bis 2028 an der Säbener Straße.

Dem Vernehmen nach geht die Verlängerung mit einer Reduzierung des Gehalts einher. Gnabry soll statt 18 nun 15 Millionen Euro pro Saison von den Bayern beziehen. Seit Saisonstart gehört der 30-Jährige wieder zum Kreis der Stammkräfte. Damit verdiente sich der Offensivspieler seinen neuen Kontrakt.

„Jeder sieht, wie sehr Serge Gnabry unser Spiel bereichert. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell, ballfertig und abschlussstark. Wir freuen uns, dass er weiter für den FC Bayern stürmt, zumal er mit seiner ganzen Art und seinem Charakter eine wichtige Rolle für die Mannschaft spielt“, gibt Sportdirektor Christoph Freund zu Protokoll.

Der Flügelflitzer selbst ergänzt: „Ich freue mich, noch weitere Jahre beim FC Bayern spielen zu können. Die Gespräche waren durchweg positiv, und dass ich jetzt dann mit Ende dieses Vertrags über zehn Jahre hier bin, hätte ich niemals gedacht, als ich bei Bayern angefangen habe. Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen. Die Gründe zu verlängern sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl.“

2017 war Gnabry von Werder Bremen in die bayrische Landeshauptstadt gewechselt. Nach einer Leihe zur TSG Hoffenheim startete der gebürtige Stuttgarter bei den Bayern durch. Neben dem Gewinn der Champions League 2020 gehören auch sechs Meisterschaften und zwei DFB-Pokalsiege sowie zahlreiche weitere nationale und internationale Titel zu Gnabrys Errungenschaften im FCB-Trikot.