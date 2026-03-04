Svensson liebäugelt mit Comeback

Bo Svensson kann sich eine baldige Rückkehr an die Seitenlinie sehr gut vorstellen. Das sagte der ehemalige Chefcoach vom 1. FSV Mainz 05 und des 1. FC Union Berlin in einem Interview mit ‚transfermarkt.de‘: „Ich liebe den Fußball, aber das Trainersein erfüllt mich noch mehr. Es begeistert mich, gemeinsam mit Menschen etwas zu entwickeln und zu sehen, wie sie wachsen. Kurz gesagt: Ich habe richtig Lust, wieder an die Seitenlinie zurückzukehren.“

Wo und wann eine solche Rückkehr erfolgen könnte, ließ der Ex-Profi noch offen. Zuletzt war Svensson mit einer möglichen Nachfolge von Horst Steffen (57) beim SV Werder Bremen in Verbindung gebracht worden, dieser nahm sich schlussendlich aber Daniel Thioune (51) an. Mit Blick auf seine erste Trainerstation in Mainz – die im November 2023 ihr Ende fand – sagte der Übungsleiter: „Diese Entscheidung fiel mir sehr schwer, aber ich habe sie aus voller Überzeugung getroffen. Ich habe gespürt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls brauchte.“ Über sein Ende in der Hauptstadt ein Jahr darauf zeigt er sich hingegen zwiegespalten: „Ich habe die Zeit bei Union sehr genossen. Natürlich habe ich Fehler gemacht, aber Entwicklung bedeutet auch Rückschläge.“ Union stand bei seiner Entlassung immerhin sieben Zähler vor den Abstiegsrängen.