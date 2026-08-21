Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer ist der FC Schalke 04 offenbar beim FC Burnley fündig geworden: Andréas Hountondji, der die vergangene Saison auf Leihbasis beim FC St. Pauli verbracht hat, soll das Objekt der Begierde sein. Nach Informationen von Lorenzo Lepore versuchen die Knappen, den bevorstehenden Wechsel des 24-Jährigen zu Frosinone Calcio im letzten Moment zu kapern.

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‚Football Italia‘ zufolge haben sich die Italiener mit dem Premier League-Absteiger auf eine Leihe samt Kaufpflicht geeinigt, sollte Frosinone erstklassig bleiben. Ein ähnliches Transfermodell dürfte auch für Schalke zu stemmen sein. Auch die AS St. Étienne soll laut dem Bericht von Lepore ihre Chance bei Hountondji wittern.

In Gelsenkirchen sucht man zurzeit nach Verstärkungen für die Offensive. Zuletzt wurde auch George Ilenikhena (20) mit dem Verein in Verbindung gebracht, dürfte aber lediglich als Leihe finanzierbar sein. Zudem werden Ali Habesoglu (22) von Bodrum FK sowie Jelani Dumas (21) von Benfica Lissabon beim Bundesliga-Aufsteiger gehandelt.

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Hountondj erzielte in der vergangenen Saison vier Tore in 23 Pflichtspielen für St. Pauli. Bei seinem Stammverein Burnley hat der beninische Nationalspieler wohl keine Zukunft mehr.