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Bundesliga

Letzte Details: Frankfurt verkauft Amenda

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Aurèle Amenda mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Coventry City wickelt den Transfer von Innenverteidiger Aurèle Amenda (22) ab. Der ‚Bild‘ zufolge sind die Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt „im Grunde abgeschlossen“, lediglich Details seien zu klären. Inklusive Boni sollen bis zu 20 Millionen Euro von der Insel nach Deutschland fließen.

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Amenda selbst befindet sich ebenfalls in konkreten Gesprächen mit dem Premier League-Aufsteiger. Insofern geht die ‚Bild‘ davon aus, dass der Deal „praktisch perfekt“ ist. Im Januar 2024 war der Schweizer WM-Teilnehmer für 9,5 Millionen Euro vom BSC Young Boys an den Main gewechselt, der SGE winkt also ein ordentliches Transferplus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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