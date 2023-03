Bayern-Wechsel: Sommer über Gründe, Start & Neuer

Yann Sommer hat erzählt, wie sein Wechsel zum FC Bayern ablief. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der Torhüter: „Ich hatte zunächst nur von Manuels Verletzung gelesen und mir gedacht, wie schlimm das für ihn ist. Später hat mich mein Berater dann über die Kontaktaufnahme informiert.“

Bayern-Keeper Manuel Neuer (36) hatte sich das Bein gebrochen. Nach Wochen der Suche entschieden sich die Münchner schließlich, Sommer als Ersatz holen zu wollen. Rund acht Millionen Euro Sockelablöse flossen dafür an Borussia Mönchengladbach.

„Titel das primäre Ziel“

Schwierigkeiten mit Sommer gab es nicht: „Als ich vom Interesse Bayern Münchens gehört hatte, war mir schnell klar, dass ich das gerne machen würde“, sagt der Schweizer, für den „Titel das primäre Ziel“ sind.

Am 19. Januar unterschrieb Sommer beim FCB, einen Tag später stand er beim 1:1 in Leipzig dann schon im Tor. Die Gewöhnung an die neuen Mitspieler ging jedoch „tatsächlich relativ schnell“. Bislang hält Sommer tadellos. Auch wenn die zweite Saisonphase für die Bayern insgesamt ruckelig verläuft.

„Sehr guter Kontakt“ zu Neuer

Sommer selbst „möchte für Bayern München ein Top-Torwart sein“. Um eine Neuer-Rückkehr im Sommer macht sich der 34-Jährige „im Moment keine Gedanken“. Er stehe mit dem Platzhirsch „in sehr guten Kontakt“.

Lob gibt es zudem für den neuen Torwarttrainer Michael Rechner. „Michael hat sehr viel Erfahrung und sehr viel Qualität. Wir arbeiten tagtäglich sehr akribisch miteinander“, sagt Sommer. Rechner folgte auf den entlassenen Neuer-Vertrauten Toni Tapalovic.