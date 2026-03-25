Top-Klubs jagen Rüdiger

Immer mehr Klubs beschäftigen sich mit Antonio Rüdiger. Laut der ‚Tuttosport‘ sind neben Juventus Turin auch Manchester United und der FC Liverpool an einer Anstellung des 33-jährigen Innenverteidigers interessiert. Die Alte Dame wolle Rüdiger außerdem einen Zweijahresvertrag anbieten, bei dem er jährlich zwischen fünf und sechs Millionen Euro verdienen würde.

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Auch Real selbst würde gerne mit dem deutschen Nationalspieler weiterarbeiten, allerdings nicht zu den derzeitigen Konditionen. Rüdiger verdient im Moment 14 Millionen Euro im Jahr. Laut der Tuttosport hängt ein Verbleib in Madrid auch von der Zukunft von Álvaro Arbeloa ab. Sollte dieser sich mit den Königlichen gegen den FC Bayern in der Champions League durchsetzen, könnte er sich Chancen ausrechnen, auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie zu stehen.