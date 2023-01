Übernimmt Sousa Salernitana?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Davide Nicola ist die US Salernitana auf Paulo Sousa gestoßen. Wie der italienische TV-Sender ‚Sportitalia‘ berichtet, ist der frühere Profi von Borussia Dortmund einer der Topkandidaten.

Sousa ist in der Serie A kein Unbekannter, zwischen 2015 und 2017 hatte er beim AC Florenz an der Seitenlinie gestanden. Im Juni des vergangenen Jahres wurde der Portugiese beim brasilianischen Erstligisten Flamengo entlassen und ist seitdem ohne Anstellungen. Salernitana belegt in der Liga aktuell den 16. Tabellenplatz. Erst gestern wurde Salernitana mit 2:8 von Atalanta Bergamo abgefertigt.

