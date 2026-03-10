Oberstes Regal: Überraschende Optionen für Brandt

Die Entscheidung, dass Julian Brandt keinen neuen Vertrag mehr bei Borussia Dortmund erhalten wird, wurde am Samstag offiziell verkündet. Seitdem wird eifrig über mögliche Destinationen für den 29-Jährigen diskutiert.

‚Sky‘ berichtet jetzt von ersten Vereinen, die den Kreativspieler konkret beobachten. Durchaus überraschend handelt es sich dabei um Klubs aus dem obersten Regal. Laut dem Bezahlsender beobachten der FC Arsenal und der FC Barcelona die Situation von Brandt genau. Bei beiden Top-Klubs wäre der Rechtsfuß wohl eher als Ergänzungsspieler eingeplant.

Wer folgt auf Brandt?

Ob die Katalanen oder die Gunners tatsächlich ins Rennen um Brandt einsteigen, ist noch nicht klar. Fest stehe aber, dass der Weg des deutschen Nationalspielers ins Ausland führt. Spanien, England und Italien seien ernsthaft in den Gedankenspielen des Dortmunders. Interessant: Schon im Winter sollen zwei englische Klubs intensiv um Brandt gebuhlt haben, ein Wechsel kam aber nicht zustande.

Da die Entscheidung, dass Brandt den BVB verlässt, allerdings erst frisch ist, wird wohl noch einige Zeit vergehen, bis der neue Klub feststeht. Dortmund schaut sich in der Zwischenzeit nach einem geeigneten Nachfolger um. Neben einer möglichen Rückkehr von Jadon Sancho (25) ist auch Archie Gray (19) als Neuzugang im Gespräch.