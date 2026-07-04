Florian Neuhaus spielt bei den Transferplänen seines Vereins offenbar nicht mit. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Mittelfeldspieler „sich nicht vertreiben lassen“ – Neuhaus werde zum Trainingsauftakt am 12. Juli erscheinen. Borussia Mönchengladbach würde den 29-jährigen Großverdiener gerne loswerden, ihn ein Jahr vor Vertragsende sogar ablösefrei ziehen lassen.

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Sportdirektor Rouven Schröder sagt: „Wir werden einige Gespräche mit Spielern und ihren Beratern führen, wo wir der Meinung sind, dass ein Wechsel für alle das Beste wäre. Das ist doch ganz normal. Aber es ist auch klar, dass wir bestehende Verträge respektieren.“