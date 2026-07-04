Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

M’gladbach: Neuhaus stellt sich quer

von David Hamza - Quelle: Bild
Florian Neuhaus beim 125-jährigen Jubiläum von Borussia Mönchengladbach @Maxppp

Florian Neuhaus spielt bei den Transferplänen seines Vereins offenbar nicht mit. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Mittelfeldspieler „sich nicht vertreiben lassen“ – Neuhaus werde zum Trainingsauftakt am 12. Juli erscheinen. Borussia Mönchengladbach würde den 29-jährigen Großverdiener gerne loswerden, ihn ein Jahr vor Vertragsende sogar ablösefrei ziehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportdirektor Rouven Schröder sagt: „Wir werden einige Gespräche mit Spielern und ihren Beratern führen, wo wir der Meinung sind, dass ein Wechsel für alle das Beste wäre. Das ist doch ganz normal. Aber es ist auch klar, dass wir bestehende Verträge respektieren.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Florian Neuhaus

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Florian Neuhaus Florian Neuhaus
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert