Leeds vor 40-Millionen-Transfer

WM-Fahrer Tarik Muharemovic steht vor einem Wechsel in die Premier League. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich Leeds United mit US Sassuolo auf einen Transfer des 23-jährigen Innenverteidigers geeinigt. Als Ablöse fließen demzufolge 40 Millionen Euro nach Italien. Die Hälfte geht aufgrund einer Weiterverkaufsklausel jedoch an Juventus Turin.

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Zwischen 2021 und 2025 stand der Bosnier bei der Alten Dame unter Vertrag und war anschließend für 2,5 Millionen Euro nach Sassuolo gewechselt. Bei der Weltmeisterschaft kam Muharemovic in drei Spielen zum Einsatz. Eine Partie verpasste der Linksfuß rotgesperrt.