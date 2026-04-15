Xavi soll Messi coachen | Fieser Bayern-Trick gegen Real

No-Brainer

Das plötzliche Aus von Javier Mascherano bei Inter Miami sorgt dafür, dass in Lionel Messi einer der besten Spieler aller Zeiten ohne Trainer dasteht. Nach dem Karriereende von Sergio Busquets vor wenigen Monaten scheint die Wiedervereinigung der Barcelona-Altstars langsam zu bröckeln. Oder etwa doch nicht?

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Die US-amerikanische Version der ‚Sun‘ bringt als Nachfolger von Mascherano ausgerechnet Xavi ins Spiel, der mit Messi und zumindest eine Saison auch mit Luis Suárez bei Barça zusammengespielt hatte. „Angesichts seiner Verbindungen zu Barcelona und seiner Beziehung zu Messi ist er natürlich eine Option. Es wird also spannend sein zu sehen, welchen Weg sie einschlagen, aber sie brauchen Stabilität in der sportlichen Führung“, wird MLS-Experte Taylor Twellman von der ‚Sun‘ zitiert.

CL-Kracher zu wörtlich genommen

Sowohl für den FC Bayern als auch für Real Madrid geht es beim heutigen Rückspiel (21 Uhr) in der Allianz Arena in der Champions League um alles. Der Respekt der Madrilenen ist nach dem 1:2 im Hinspiel groß. Die ‚as‘ titelt über den FC Bayern vom „105-Tore-Monster“, laut der ‚Marca‘ geht es für die Königlichen heute in „die Höhle des Löwen“.

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Einen kleinen Vorgeschmack haben die Blancos dabei schon in der Nacht bekommen. Ein Video von ‚El Chiringuito‘ zeigt, wie vor dem Hotel der Gäste in der Nacht zum heutigen Mittwoch minutenlang Feuerwerk in die Höhe schoss. Mutmaßlich wollten einige Bayern-Anhänger so dafür sorgen, dass die Spieler von Real mit ein, zwei Augenringen mehr auf dem Platz stehen. Ob das 105-Tore-Monster aus München heute Abend auch auf dem Rasen ein Feuerwerk zündet?