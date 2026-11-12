Luis Díaz hat den nächsten Schritt in Richtung Comeback gemacht. Wie der FC Bayern München mitteilt, hat der 29-jährige Offensivspieler am heutigen Donnerstag erstmals wieder an Spielformen im Teamtraining teilgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Arsenal in der Champions League hatte sich Díaz vor knapp drei Wochen einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt seitdem aus. Ob es für den Kolumbianer für einen Einsatz nach der Länderspielpause im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln in der kommenden Woche (20. November) reichen wird, ist noch offen.