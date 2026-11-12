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Bundesliga

Bayern-Star zurück im Training

von Martin Schmitz - Quelle: fcbayern.de
1 min.
Luis Díaz im Trikot des FC Bayern München @Maxppp

Luis Díaz hat den nächsten Schritt in Richtung Comeback gemacht. Wie der FC Bayern München mitteilt, hat der 29-jährige Offensivspieler am heutigen Donnerstag erstmals wieder an Spielformen im Teamtraining teilgenommen.

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FC Bayern München
Nächster Schritt in Richtung Comeback 💪

Luis Díaz absolviert während der Länderspielpause sein Aufbauprogramm an der Säbener Straße und konnte erstmals wieder an Spielformen im Team teilnehmen. ⚽️
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Beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Arsenal in der Champions League hatte sich Díaz vor knapp drei Wochen einen Muskelbündelriss zugezogen und fällt seitdem aus. Ob es für den Kolumbianer für einen Einsatz nach der Länderspielpause im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln in der kommenden Woche (20. November) reichen wird, ist noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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