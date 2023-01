Boateng macht dem HSV Hoffnungen

Jérôme Boateng schließt eine Rückkehr zum Hamburger SV nicht aus. Gegenüber ‚Sky‘ erklärt der 34-Jährige: „Ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen. Das freut mich sehr und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe.“

Und weiter: „Ich denke noch lange nicht an ein Karriereende, will im Sommer nochmal topfit angreifen und habe nur schöne Erinnerungen an den Hamburger SV. Dieser Verein mit diesen Fans und dieser schönen Stadt gehört in die erste Liga.“ Noch spielt der Innenverteidiger bei Olympique Lyon. Beim französischen Erstligisten ist der Routinier allerdings außen vor. Für die Rothosen stand Boateng zwischen 2007 und 2010 wettbewerbsübergreifend 113 Mal auf dem Rasen.

