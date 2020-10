Champions League: Die FT-Topelf des 1. Spieltags

Spieler des Spieltags: Kingsley Coman

Der französische Flügelflitzer knüpfte dort an, wo er in der vergangenen Champions League-Saison aufgehört hatte. Gegen Atlético Madrid wirbelte Coman über die linke Außenbahn, dass es nur so eine Freude war. Zwei eigene Treffer und eine direkte Vorlage, so die Ausbeute des explosiven Rechtsfußes. Hansi Flick ließ unmittelbar im Anschluss wissen, dass solche Leistungen nun ständig von dem 24-Jährigen erwartet werden.