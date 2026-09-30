Nico Schlotterbeck droht ein erneuter Verletzungsausfall. Wie ‚Sky‘ berichtet, musste der Innenverteidiger von Borussia Dortmund das Abschlusstraining der Nationalelf vor dem Nations League-Spiel gegen Serbien am morgigen Donnerstag (20:45 Uhr) abbrechen.

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Beim Aufwärmen war der 26-Jährige demnach plötzlich zu Boden gegangen und ließ sich am lädierten rechten Knöchel behandeln. Eine offizielle Diagnose steht noch aus, zunächst muss der Linksfuß zum MRT. Im Sommer war Schlotterbeck mit einer Sprunggelenksverletzung einige Wochen ausgefallen.

Update (16:37 Uhr): Mittlerweile hat der DFB bestätigt, dass Schlotterbeck mit einer neuerlichen Sprunggelenksverletzung vom DFB-Team abreisen muss. Eine Operation wie im Sommer ist jedoch wohl nicht notwendig.