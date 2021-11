Bestätigt: VfB kauft Ito

Der VfB Stuttgart wird den bisherigen Leihspieler Hiroki Ito zur kommenden Saison permanent unter Vertrag nehmen. „Wir werden ihn festverpflichten“, zitiert die ‚Bild‘ VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.

Per Kaufoption können die Stuttgarter den Abwehrspieler, der vom japanischen Zweitligisten Júbilo Iwata kam, für rund eine halbe Million Euro dauerhaft binden. In der Bundesliga hat sich Ito schneller als erwartet durchgesetzt. Am Freitag gelang ihm gegen Mainz 05 (2:1) in seinem neunten Einsatz der erste Treffer.