Tuchel reagiert auf United-Gerüchte

Thomas Tuchel tritt den Spekulationen über ein Engagement bei Manchester United mit einem weiteren Bekenntnis zum FC Chelsea entgegen. „Würden Sie sich in meiner Situation dem Verein weniger verbunden fühlen? Auf keinen Fall, ich bin gerne hier und arbeite gerne für Chelsea“, so der Blues-Coach auf der heutigen Pressekonferenz.

Der Job an der Stamford Bridge habe „alles, was es braucht, um mich glücklich zu machen“. Aufgrund der unklaren Besitzer-Verhältnisse und den damit verbundenen finanziellen Unwägbarkeiten bei Chelsea wurde in England zuletzt spekuliert, dass Tuchel den Absprung zum Ligarivalen United machen könnte.