Winter-Transfer: Klare Empfehlung an den FC Bayern

Der FC Bayern sollte im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen. Der Meinung ist zumindest ein Großteil der FT-User. Knapp zwei Drittel der Teilnehmenden sprechen die klare Transfer-Empfehlung an den Rekordmeister aus.

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Sportvorstand Max Eberl ließ zuletzt durchblicken, dass die Münchner nach aktuellem Stand der Dinge im Januar keine externe Verstärkung holen wollen: „Wir sind mit den Spielern und dem Kader total happy und sehen jetzt null Komma null Ansatz, warum wir im Winter nachlegen sollten.“