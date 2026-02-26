Überraschung: Klopp vor Red Bull-Aus?

Jürgen Klopp und Red Bull – eine Liaison, die umgehend nach Bekanntwerden für ein riesiges Echo sorgte. Der sympathische Fußballtrainer und der invasive Großkonzern. Bei vielen Fans und in den Medien wurde Klopps Engagement als Global Head of Soccer kritisch beäugt. Gut möglich, dass sich der 58-Jährige zeitnah wieder von seinem Posten verabschiedet.

Nach Informationen der ‚Salzburger Nachrichten‘ könnte es schon im Sommer zur Trennung kommen. Klopps Bosse aus dem RB-Imperium sind nicht zufrieden mit der Entwicklung der Vereine des Multiklubprojekts. Sollte Klopp die Möglichkeit erhalten, ab kommender Saison wieder einen Cheftrainerposten zu bekleiden, würde sein derzeitiger Arbeitgeber ihm keine Steine in den Weg legen.

Ausbleibender Fortschritt

Es entsteht der Eindruck, die Verantwortlichen des Getränkeherstellers hätten sich von der Zusammenarbeit mit dem Erfolgscoach deutlich mehr versprochen. Die fehlende sportliche Entwicklung stimmt die Beteiligten mehr und mehr unzufrieden.

RB Leipzig spielt nur um eine Platzierung unter den Top4 der Bundesliga und RB Salzburg feuerte kürzlich erst den Trainer. Mit dem FC Paris und Leeds United befinden sich zudem zwei Teams unter Klopps Obhut, die im unmittelbaren Abstiegskampf stecken.

Folgt Glasner?

Im Hintergrund arbeitet RB offenbar schon an einer Nachfolgelösung. Falls Klopp seine Koffer packt, will man vorbereitet sein. Oliver Glasner könnte in die Rolle von Klopp schlüpfen. Der 51-Jährige ist aktuell als Trainer bei Crystal Palace im Amt, wird allerdings nur noch die laufende Saison beenden. Zuweilen stand sogar eine vorzeitige Trennung zur Debatte.

Den Wechsel von der Trainerbank ins Management könnte sich Glasner dem Bericht zufolge gut vorstellen. Berührungspunkte mit Red Bull und den dort herrschenden Strukturen hatte Glasner auch schon. 2012 arbeitete er mehrere Monate als Sportkoordinator in Salzburg, anschließend bekleidete er für knapp zwei Jahre den Posten des Co-Trainers.

Update (11:29 Uhr): Inzwischen hat Oliver Mintzlaff auf die Berichterstattung reagiert. ‚Transfermarkt.de‘ und ‚Sky‘ zitieren den Aufsichtsratsvorsitzenden von RB Leipzig wie folgt: „Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp. Er investiert sehr viel, ist in permanentem Austausch mit unseren Trainern sowie Sportdirektoren und entwickelt unsere Red Bull Fußballphilosophie nachhaltig weiter. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann für diesen Job ist. Darauf legen wir unseren gesamten Fokus und unsere Energie.“