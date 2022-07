Einigung: Rennes vor 22-Millionen-Transfer

Stade Rennes will den Abgang von Nayef Aguerd (26) zu West Ham United mit der Verpflichtung von Arthur Theate (22) auffangen. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, hat der Ligue 1-Klub bereits eine Einigung mit dem FC Bologna erzielt. Als Ablösesumme stehen 20 Millionen plus zwei weitere Millionen an Boni im Raum.

Für Bologna wäre es der zweite lukrative Deal in diesem Sommer. Der Serie A-Klub gab in diesem Sommer bereits Aaron Hickey (20) für kolportierte 16,5 Millionen Euro an den FC Brentford ab. Rennes hingegen konnte seine Einnahmen jüngst durch den Verkauf von Sturmtalent Mathys Tel (17) an den FC Bayern erhöhen.