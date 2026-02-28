Neuhaus: Eins, zwei, drei, viermal in Folge Bank?

Eugen Polanski hat sich zur Reservistenrolle von Florian Neuhaus geäußert. Die ‚Bild‘ zitiert den Trainer von Borussia Mönchengladbach: „Er bleibt weiter wichtig bei uns und wird auch in dieser Saison noch wichtig sein. Aber wir haben beim 1:1 in Bremen Kevin Stöger eingewechselt und haben ihn danach vorne gesehen. Freiburg war dann jetzt auch ein Gegner, von dem wir viel Physis erwartet hatten – Flo kann das alles auch nachvollziehen.“

Zuletzt saß Neuhaus, der in der Hinrunde für einige Wochen in Topform war, dreimal in Folge über 90 Minuten auf der Bank. Im heutigen Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin droht ihm zum vierten Mal in Folge dieses Schicksal. Dabei ist der ehemalige deutsche Nationalspieler Topverdiener bei der Borussia, verdient bekanntermaßen vier Millionen Euro pro Saison. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.