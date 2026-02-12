Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Eintracht vermeldet späten Abgang

von Tobias Feldhoff - Quelle: eintracht.de
3 min.
Der Deutsche Bank Park in Frankfurt @Maxppp

Aiden Harangi kehrt Eintracht Frankfurt den Rücken. Der 20-jährige Außenverteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung dem ungarischen Erstligisten Zalaegerszegi TE FC an. In Ungarn ist das Transferfenster noch bis zum morgigen Freitag geöffnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nino Berndroth, Kaderplaner U17-U21, sagt über den gebürtigen US-Amerikaner, der seit 2018 im Verein war: „Bereits als Jungjahrgang hat Aiden Harangi in der U21 früh Verantwortung im Herrenbereich übernommen. Durch seine halbjährige Leihe zu San Diego FC in die MLS konnte er zuletzt wertvolle Erfahrungen auf Profiniveau sammeln und weitere Entwicklungsschritte vollziehen. Mit dem Wechsel in die erste ungarische Liga hat er nun die Möglichkeit, sich nachhaltig im Profifußball zu etablieren. Für diesen besonderen Weg wünschen wir ihm alles erdenklich Gute.“

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
ZTE
Aiden Joshua Harangi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
ZTE Logo Zalaegerszeg
Aiden Joshua Harangi Aiden Joshua Harangi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert