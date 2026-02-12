Eintracht vermeldet späten Abgang

Aiden Harangi kehrt Eintracht Frankfurt den Rücken. Der 20-jährige Außenverteidiger schließt sich mit sofortiger Wirkung dem ungarischen Erstligisten Zalaegerszegi TE FC an. In Ungarn ist das Transferfenster noch bis zum morgigen Freitag geöffnet.

Nino Berndroth, Kaderplaner U17-U21, sagt über den gebürtigen US-Amerikaner, der seit 2018 im Verein war: „Bereits als Jungjahrgang hat Aiden Harangi in der U21 früh Verantwortung im Herrenbereich übernommen. Durch seine halbjährige Leihe zu San Diego FC in die MLS konnte er zuletzt wertvolle Erfahrungen auf Profiniveau sammeln und weitere Entwicklungsschritte vollziehen. Mit dem Wechsel in die erste ungarische Liga hat er nun die Möglichkeit, sich nachhaltig im Profifußball zu etablieren. Für diesen besonderen Weg wünschen wir ihm alles erdenklich Gute.“