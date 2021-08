Billiger als gedacht: Hauge unterschreibt bei der Eintracht

Am heutigen Montag wird Eintracht Frankfurt die Verpflichtung von Jens Petter Hauge offiziell eintüten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt der 21-jährige Flügelspieler im Laufe des Morgens an, um im Anschluss den Medizincheck zu absolvieren. Danach erfolgt die Unterschrift unter einen Leihvertrag, den die Frankfurter im kommenden Sommer per Option in eine Festanstellung umwandeln können.

Dem Boulevardblatt zufolge werden in diesem Fall überschaubare sieben Millionen Euro fällig, zu Beginn der Verhandlungen hatte der AC Mailand noch deren 15 gefordert.

„Ein sehr interessanter Spieler. Er hat viel Tempo, strahlt Torgefahr aus und kann Eins-gegen-Eins-Situationen lösen. Er gibt uns noch mehr Variabilität in der Offensive“, sagt Markus Krösche über Hauge, der erst vor einem Jahr vom norwegischen Provinzklub FK Bodø/Glimt zu Milan gewechselt war, sich dort aber nicht final durchsetzen konnte.