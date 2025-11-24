Rückholaktion: Guardiola reagiert auf Echeverri-Gerüchte

Pep Guardiola lässt sich in der Personalie Claudio Echeverri (19) nicht in die Karten schauen. Angesprochen auf einen möglichen Leihabbruch verwies der Taktikfuchs auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Champions League-Duell (21 Uhr) gegen Bayer Leverkusen auf den Berater des Mittelfeldspielers: „Das ist eine Frage für seinen tollen Berater. Wir schätzen ihn sehr als Spieler. Ich weiß nicht, was in Leverkusen passiert ist.“ Echeverri ist auf Leihbasis bei Bayer Leverkusen aktiv, kommt dort aber kaum zum Zug. Aufgrund der mangelnden Spielpraxis halten sich Gerüchte über einen vorzeitigen Leihabbruch. Bei City steht der Argentinier noch bis 2028 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unterdessen hat sich auch Simon Rolfes zur Thematik geäußert. „Ich bin häufig mit City in Kontakt, wir haben einen sehr guten Draht. Deswegen tauschen wir uns jetzt nicht nur rund um dieses Spiel zu dem Thema aus. Natürlich hatten wir uns alle gewünscht, dass Claudio etwas mehr spielt und nach seiner Verletzung im Sommer schneller ein anderes Fitnesslevel erreicht. Keine Frage, wir werden uns über seine Situation austauschen. Aber es ist offen und Claudio ist jetzt erst einmal bei uns. Das ist der Stand. Und es gibt auch keinen Grund, darüber jetzt zu entscheiden“, wird Bayers Geschäftsführer Sport von der ‚Bild‘ zitiert.