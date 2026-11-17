Beim SV Werder Bremen plant man für die Rückrunde mit Flügelflitzer Paul Erevbenagie (19). „Stand jetzt können wir uns nicht vorstellen ihn abzugeben. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung“, stellt Peter Niemeyer, Werders Leiter Profifußball, gegenüber der ‚DeichStube‘ klar.

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An dem Youngster zeigen diverse Klubs Interesse, auch Erevbenagie selbst kann sich eine Luftveränderung durchaus vorstellen. Die Bremer Personaldecke auf den offensiven Flügeln ist allerdings sehr dünn, sodass der schnelle Rechtsfuß in den kommenden Wochen zu seinen bisherigen 41 Bundesligaminuten durchaus weitere hinzufügen könnte.