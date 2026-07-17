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Offiziell Bundesliga

Hohe Ablöse: Leipzig holt Estève

Innenverteidiger Maxime Estève schließt sich RB Leipzig an. Für den Franzosen vom FC Burnley greifen die Sachsen tief in die Tasche.

von Dominik Sandler - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Maxime Estève lacht @Maxppp

Mit 24 befindet sich Maxime Estève im besten Fußballeralter und hat bereits eine Menge Erfahrung im Profibereich gesammelt. Beispielsweise musste er unter Vincent Kompany mit dem FC Burnley den Gang in die zweite englische Liga antreten. Inzwischen ist Burnley nach dem zwischenzeitlichen Aufstieg wieder zweitklassig, Kompany beim FC Bayern – und Estève künftig bei RB Leipzig.

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Die Sachsen verpflichten den Linksfuß inklusive Boni für satte 32 Millionen Euro und binden ihn bis 2031 an den Verein. Zwischenzeitlich wurde der Franzose auch mit Bayer Leverkusen und den Bayern in Verbindung gebracht, entscheidet sich aber für einen Wechsel zu RB.

„Die Verpflichtung von Maxime ist ein sehr wichtiger Transfer für uns. Wir freuen uns auf einen Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung in Frankreich und England gesammelt hat und in Burnley eine beeindruckende Entwicklung genommen hat. Wir sind überzeugt, dass Maxime unserer Mannschaft direkt helfen und bei uns eine wichtige Rolle übernehmen kann“, so Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer.

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Maxime Fernand Christian Estève
Maxime Fernand Christian Estève
24 Jahre
32,00 Mio. €
FC Burnley
RB Leipzig

Estève fügt an: „Ich freue mich sehr, ab sofort Spieler von RB Leipzig zu sein. Der Klub steht für intensiven, mutigen Fußball, für Entwicklung und für große Ambitionen. Genau das passt sehr gut zu mir. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr überzeugend. Ich habe gespürt, dass der Club einen klaren Plan mit mir hat. Jetzt freue ich mich darauf, das Team und die Fans kennenzulernen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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