TSG: Hlozek erneut verletzt

Adam Hlozek bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Wie die TSG Hoffenheim mitteilt, hat sich der 23-jährige Stürmer im Training am linken Unterschenkel verletzt und fällt vorerst aus. Der Tscheche hatte bereits große Teile der Hinrunde wegen einer hartnäckigen Mittelfußblessur verpasst.

Hlozek konnte lediglich drei Joker-Einsätze in dieser Spielzeit verbuchen, nun bremst ihn der nächste Rückschlag erneut aus. Trainer Christian Ilzer leidet mit seinem Schützling: „Wir haben gesagt, er ist wie ein Neuzugang, auf den wir jetzt leider wieder verzichten müssen. Das Wichtige wäre für ihn gewesen, dass er Substanz kriegt. Er ist nach wie vor ein junger Spieler, aber seine Leidenszeit, die sich jetzt fast über ein Jahr zieht, ist nicht leicht für seinen Kopf. Aber wir werden ihn unterstützen, damit er bestmöglich darüber hinwegkommt.“