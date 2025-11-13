Menü Suche
FC Bayern: Goretzka-Nachfolger gefunden?

Leon Goretzka könnte den FC Bayern nach der Saison verlassen. Einen perspektivischen Nachfolger haben die Münchner schon ins Visier genommen.

von David Hamza - Quelle: Sky
Leon Goretzka lächelt beim Training des FC Bayern @Maxppp

Trotz regelmäßiger Einsatzzeiten deutet derzeit wenig darauf hin, dass der FC Bayern den auslaufenden Vertrag mit Leon Goretzka (30), einem der Top-Verdiener im Team, verlängern wird. Dazu passend berichtet ‚Sky‘, bei den Bayern befasse man sich bereits mit der Suche nach einem Nachfolger.

Als solchen – zumindest perspektivisch – habe der Rekordmeister Nathan De Cat (17) ausgemacht. Der Mittelfeldspieler steht noch bis 2027 beim RSC Anderlecht unter Vertrag (26 Profispiele), soll in der anstehenden K.o.-Phase der U17-WM jetzt zur belgischen Auswahl stoßen.

Bayerns hauptverantwortliche Kaderplaner Max Eberl und Christoph Freund sollen den Rechtsfuß als eines der priorisierten Transferziele deklariert haben. Neben den Münchnern sind laut ‚Sky‘ weitere Topklubs auf De Cat aufmerksam geworden, darunter Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

