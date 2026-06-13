Köln-Stürmer Ouro-Tagba wieder auf dem Sprung

Mansour Ouro-Tagba (21) plant einen erneuten Abschied vom 1. FC Köln. Das ist einem ‚Sky‘-Bericht zu entnehmen. Demzufolge strecken namentlich nicht genannte Klubs aus der 2. Bundesliga die Fühler nach dem Sturm-Juwel aus. Aus dem Ausland sollen ihm Anfragen von Rapid Wien und der KAA Gent vorliegen.

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Die abgelaufene Spielzeit verbrachte Ouro-Tagba beim VfB Stuttgart, für deren Zweitvertretung er in Liga drei neun Tore und drei Vorlagen in 31 Partien sammelte – das reichte aber wohl nicht, damit der VfB die Kaufoption über zwei Millionen Euro zieht. Die Kölner würden dem Rechtsfuß laut ‚Sky‘ keine Steine in den Weg legen. In der Domstadt steht der Nationalspieler von Togo (vier Länderspiele) noch bis 2028 unter Vertrag.