Gute Nachrichten bei Nmecha

Borussia Dortmund schließt eine Rückkehr von Felix Nmecha innerhalb dieser Saison nicht aus. Wie Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17:30 Uhr) erklärte, befindet sich der 25-jährige Mittelfeldspieler auf dem Weg der Besserung: „Felix hat mit dem Lauftraining begonnen. Wir sind recht zuversichtlich, dass das in dieser Saison noch etwas werden kann“, stellt der Übungsleiter hoffnungsvoll in Aussicht.

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Nmecha laboriert derzeit an einem Außenbandriss im Knie. Seit gut einem Monat steht der deutsche Nationalspieler dem BVB nicht zur Verfügung, verpasste seither drei Bundesligaspiele. Aufgrund seines Trainingsfortschritts darf der Rechtsfuß nun jedoch auf eine zeitige Rückkehr auf den Platz hoffen. Sollte der sechsfache Nationalspieler in dieser Spielzeit tatsächlich noch für den BVB auflaufen, wäre auch eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer nicht ausgeschlossen.