Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gute Nachrichten bei Nmecha

von Tom Kunze
1 min.
Felix Nmecha vom BVB @Maxppp

Borussia Dortmund schließt eine Rückkehr von Felix Nmecha innerhalb dieser Saison nicht aus. Wie Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17:30 Uhr) erklärte, befindet sich der 25-jährige Mittelfeldspieler auf dem Weg der Besserung: „Felix hat mit dem Lauftraining begonnen. Wir sind recht zuversichtlich, dass das in dieser Saison noch etwas werden kann“, stellt der Übungsleiter hoffnungsvoll in Aussicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nmecha laboriert derzeit an einem Außenbandriss im Knie. Seit gut einem Monat steht der deutsche Nationalspieler dem BVB nicht zur Verfügung, verpasste seither drei Bundesligaspiele. Aufgrund seines Trainingsfortschritts darf der Rechtsfuß nun jedoch auf eine zeitige Rückkehr auf den Platz hoffen. Sollte der sechsfache Nationalspieler in dieser Spielzeit tatsächlich noch für den BVB auflaufen, wäre auch eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer nicht ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Felix Nmecha

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Felix Nmecha Felix Nmecha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert