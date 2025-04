Aus der Bundesliga: Fürth holt zweiten Sommer-Neuzugang

Die Spielvereinigung Greuther Fürth rüstet weiter auf. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird Noah König von der TSG Hoffenheim ablösefrei an den Ronhof wechseln. Er ist damit nach Omar Sillah, der vom Hamburger SV kommt, der zweite Neuzugang im Sommer.

Der 21-Jährige spielt seit zehn Jahren in Sinsheim, in dieser Saison schaffte er es immerhin zweimal in den Profikader, blieb dabei aber ohne Einsatz. Dem Bericht zufolge sollen mehrere Zweitligisten Interesse an einer Verpflichtung bekundet haben, letztlich erhielt das Kleeblatt den Zuschlag für den Innenverteidiger.

Update (15:03 Uhr): Die Fürther haben den Deal inzwischen offiziell bestätigt.