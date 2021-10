Benfica - Bayern: Sabitzer und Coman beginnen

Der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel soll her. Dafür allerdings muss sich der FC Bayern gegen ein an guten Tagen enorm spielfreudiges Benfica Lissabon behaupten, das dem FC Barcelona zuletzt einen 3:0-Einlauf verpasste. Trotzdem gehen die Münchner als klarer Favorit in die Partie.

An dieser Ausgangslage ändern auch die Umstellungen von Trainer Julian Nagelsmann nichts. Hinten links verteidigt Lucas Hernández (25) für Alphonso Davies (20), Niklas Süle (26) nimmt dafür den Platz in der Abwehrzentrale ein. Im Mittelfeld ersetzt Sommer-Neuzugang Marcel Sabitzer (27) den kränkelnden Leon Goretzka (26). Weiter vorne spielt Kingsley Coman (25) für Serge Gnabry (26).

Eine Änderung gibt es derweil auch an der Seitenlinie: Aufgrund von Unwohlsein verzichtet Nagelsmann kurzfristig darauf, seine Mannschaft zu coachen. Der 34-Jährige wird von seinen Co-Trainern Xaver Zembrod, Dino Toppmöller und Benjamin Glück vertreten.

Die Bayern-Aufstellung